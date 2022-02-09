Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA, Ahmet Can Erdogan - Güncel
 - Güncelleme:
Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.S'nin uyuşturucu satışı yaptığına dair bilgi aldı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 bin 105 lira ele geçirildi.

Polis, M.S'yi gözaltına aldı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Uyuşturucu, Cumhuriyet, Mersin, Tarsus, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title