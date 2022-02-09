Tarsus'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.S'nin uyuşturucu satışı yaptığına dair bilgi aldı.

Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 bin 105 lira ele geçirildi.

Polis, M.S'yi gözaltına aldı.