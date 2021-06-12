Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Mersin'in ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, O.D. ve Ö.Ç. isimli kişilerde 7.44 gram Bonzai uyuşturucu ile yakalandı. Polis soruşturmanın genişletilmesi ile uyuşturucu maddeyi satın aldıkları tespit edilen F.C. adlı şüpheli 34.15 gram bonzai, 0.24 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinden elde edilmiş paralarla yakaladı. Gözaltına alınan O.D., Ö.Ç. ve F.C. adli şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis aynı operasyonda, M.G. isimli şahıstan da 68.95 gram bonzai, 3.18 gram metamfetamin uyuşturucu maddeler ve 4 adet sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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