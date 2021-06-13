Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda O.D. ve Ö.Ç. F.C. ve M.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 110,54 gram bonzai, 3,42 gram metanfetamin ile 4 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 


Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Fahriye Evcen Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 02:28:09. #1.16#

title