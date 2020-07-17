Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hacı Hamzalı Mahallesinde bir kişinin evinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda 120 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA