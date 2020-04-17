Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaat halindeki binanın bahçesinde 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.
17.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:46
Mersin'in Tarsus ilçesinde, inşaat halindeki binanın bahçesinde 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki inşaatın bahçesinde bulunan kenevirler imha edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA