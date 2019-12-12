Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişi metamfetamin maddesiyle yakalandı.

12.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:16
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

'in ilçesinde 1 kişi metamfetamin maddesiyle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 03.00'de yaptıkları çalışmada, B.K. adlı kişinin üzerinde 201 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.


B.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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