Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 615 gram esrar, bir terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, Y. G. ve H.G.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA