Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, çok miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Kom Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışmada, uyuşturucu kullanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında, bu kişilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şahıslar fiziki takip sonucu tespit edilerek, yapılan ortak operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahsın adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 kilo 663 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 35 bin 980 TL para, 174 bin adet boş makaron ve 5 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.

Ayrıca, ilçe genelinde yapılan kontrollerde 2 şahsın üzerinde 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 26 fişek ve bir şahıstan 600 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi. - MERSİN

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