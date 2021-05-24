Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan araştırmada, Kerimler Mahallesinde 1 şahsın evinde uyuşturucu bulundurduğu ve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheli 1 kişiyi gözaltına alırken, yaptıkları aramada 15 kök kenevir bitkisi, 20 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 bıçak, 1 muşta ile çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı