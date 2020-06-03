Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
03.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:02
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri düzenlendikleri üç ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 251 kök Hint keneviri ve 10 gram eroin ele geçirildi.
Kaynak: AA