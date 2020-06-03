Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri düzenlendikleri üç ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 251 kök Hint keneviri ve 10 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA