Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları
Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını artırdı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda toplamda 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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