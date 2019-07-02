Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları

Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları

Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını artırdı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda toplamda 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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