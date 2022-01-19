TARSUS'TA UYUŞTURUCU OPERASYON 6 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARSUS'TA UYUŞTURUCU OPERASYON 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen A.B., C.A., E.D., C.Ö., Ö.F.A. ve O.A. gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarının ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ecstasy hap, metamfetamin, esrar ile 5 tüfek, 26 av fişeği, 1 tabanca, tabancaya ait 2 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok para ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcıları emniyette götürülerek sorgulanırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

TARSUS'TA UYUŞTURUCU OPERASYON 6 GÖZALTI

TARSUS'TA UYUŞTURUCU OPERASYON 6 GÖZALTI

TARSUS'TA UYUŞTURUCU OPERASYON 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Tarsus, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title