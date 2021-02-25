Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı

25.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:46
Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesinde 2 kişinin araçta uyuşturucu kullandıkları tespit etti.

Jandarma araçtakileri gözaltına aldı, şüphelilerin üzerinde ve araçta 20 gram sentetik uyuşturucu buldu.

İşlemleri tamamlanan zanlılar serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Umut Bulut Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:46:41. #1.16#
title