Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı
25.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:46
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesinde 2 kişinin araçta uyuşturucu kullandıkları tespit etti.
Jandarma araçtakileri gözaltına aldı, şüphelilerin üzerinde ve araçta 20 gram sentetik uyuşturucu buldu.
İşlemleri tamamlanan zanlılar serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt