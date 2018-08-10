Tarsus'ta Unlu Mamül Üreticilerine Eğitim Veriliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren fırıncılık ve pastacılık sektöründeki işletme sahiplerine yüz yüze eğitim veriliyor.

Tarsus Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile ortaklaşa hayata geçirilen "Fırıncılık Sektöründe Sürdürülebilir ve Hijyenik Üretim İçin İyi Uygulamalar Değişimi" (BAKESUS) projesi kapsamında unlu mamul sektöründe çalışanlarına yönelik çeşitli eğitimler verilmeye başlandı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ve MEÜ Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma görevlileri tarafından verilen eğitimler yüz yüze gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, projeyle birlikte vatandaşların temel tüketimine yönelik konularda işletme sahiplerine katkı sağladıklarını belirtti.

Daha kaliteli ve güvenilir şekilde gıda üretimlerinin sağlanmasını amaçladıklarını kaydeden Can, şöyle devam etti:

"Eğitim modülleri tanıtım sunumu ile BAKESUS projesi kapsamında fırın ve pastahane gibi unlu mamuller sektörü için üretimde kalite yönetimi, iyi çevre ve hijyen uygulamaları konularında hazırlanan eğitimin içerikleri işletme sahiplerine yüz yüze anlatılmaktadır. İnteraktif eğitimin avantajlarından yararlanarak sektör çalışanlarının iyi hijyen uygulamalarını sürdürülebilir bir hale getirmesi planlanmaktadır."