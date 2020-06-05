Tarsus'ta traktörün altında kalan sürücü yaralandı
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Tarsus'ta traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Tarsus'ta traktörün altında kalan sürücü yaralandı
05.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:32

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seçkin Kısa'nın kullandığı 33 NOB 43 plakalı traktör, Kocaköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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