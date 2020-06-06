Tarsus'ta traktörün altında kalan şahıs yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan kişi yaralandı.

Seçkin Kısa (33) 33 NOB 43 plakalı traktörüyle ilçeye bağlı Kocaköy'de tarladan dönerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metrelik şarampole devrildi. Ağır yaralanan Kısa, olay yerine gelen 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Kısa'nın tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA