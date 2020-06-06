Tarsus'ta traktörün altında kalan şahıs yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan kişi yaralandı.
06.06.2020 00:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:13
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan kişi yaralandı.
Seçkin Kısa (33) 33 NOB 43 plakalı traktörüyle ilçeye bağlı Kocaköy'de tarladan dönerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metrelik şarampole devrildi. Ağır yaralanan Kısa, olay yerine gelen 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Kısa'nın tedavisi devam ediyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA