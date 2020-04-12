Tarsus'ta trafoda çıkan yangın söndürüldü Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şahin Mahallesi'ndeki bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle bazı bölgelere bir süre elektrik verilemedi.

Kaynak: AA