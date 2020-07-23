Tarsus'ta trafik kazası: 6 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beydeğirmeni Mahallesi D-750 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selçuk D. (40) idaresindeki 33 PAZ 25 plakalı Hyundai marka otomobili direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yola geçmesiyle karşı şeritten seyir eden Lokma A. (39) idaresindeki 33 NZ 783 plakalı Ford marka kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Selçuk D., kamyonette yolcu olarak bulunan İlyas Tokak (35), Abdurrahman Balkaya (54), Edip Erol (44), Mustafa Tokak (42) ve Abdulkadir Göçük (46) adlı kişiler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA