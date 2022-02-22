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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, eski Ankara yolu Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 33 ACG 470 plakalı tır üst geçide geldiğinde kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan korkuluklara çarparak durabilen tırın kupa kısmı yerinden çıkarak yola savruldu. Tırda bulunan ve isimleri tespit edilemeyen şoför ve yolcu ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara ilk müdahalesi yapılırken kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı. - MERSİN

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mersin, Tarsus, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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