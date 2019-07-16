Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Boztepe arasında servis yapan 33 DFV 68 plakalı belediye otobüsü, Belen Mahallesi'nde 33 NF 020 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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