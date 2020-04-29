Tarsus'ta trafik kazası: 1 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
29.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:26
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
R.K. idaresindeki 01 BLT 30 plakalı otomobil Orhun Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile ardından da karşı yönden gelen F.A'nın kullandığı 33 NB 787 plakalı otomobile çarptı.
Yaralan sürücü R.K. 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA