Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
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Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

13.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:35
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Barbaros Mahallesi D-400 Karayolu Nusret Mayın Gemisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Mersin'den Adana istikametine seyir eden S.B. (26) idaresindeki 33 NYL 92 plakalı otomobil ile karşıdan karşıya geçmek üzere olan Kadir Ayçoban (16) isimli kişiye çarptı. Ağır yaralanan Kadir Ayçoban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazadan sonra olay yerinde kaçan S.B. polis merkezine giderek teslim oldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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