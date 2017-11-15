Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Adana'nın Pozantı ilçesi yönünden Tarsus'a giden Bekir Güçlü yönetimindeki 11 DF 003 plakalı çekici ve buna bağlı 34 GU 5036 plakalı dorse tır, Tem otoyolu Damlama kaçış rampasında seyir halindeki İhsan Polat idaresindeki 50 ES 680 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kabak çekirdeği yüklü kamyon yola devrildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği Merkur ekiplerince yapılan çalışmada kamyon sürücüsü Polat'ın araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada tır sürücüsü Güçlü de yaralanarak Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - MERSİN