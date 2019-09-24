Tarsus'ta trafik kazası: 1'i bebek 2 yaralı

Tarsus'ta trafik kazası: 1'i bebek 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan ve takla atan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

24.09.2019 10:28
Tarsus'ta trafik kazası: 1'i bebek 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan ve takla atan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Müslüm P.'nin kullandığı 27 ABV 538 plakalı binek otomobil, Tarsus-Mersin otoyolunda Eshab-ı Kehf mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, orta refüjü geçip, takla atarak ters şeride düştü. Kazada araç içerisinde bulunan Nazlı bebek ile Rabia P. ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası, diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.


Ağır yaralı bebek ve kadın, Tarsus'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kaza sonrası bir süre trafik kontrollü şekilde sağlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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