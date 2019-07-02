Tarsus'ta trafik denetimi
Tarsus ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 60 lira para cezası kesildi.
Tarsus ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 60 lira para cezası kesildi.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafiğe kapatılan Yarenlik alanında denetim yaptı.
Denetimlerde 20 motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcısına 2 bin 60 lira para cezası kesildi.
Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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