Tarsus'ta trafik denetimi

Tarsus'ta trafik denetimi

Tarsus ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 60 lira para cezası kesildi.

Tarsus'ta trafik denetimi

Tarsus ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 60 lira para cezası kesildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafiğe kapatılan Yarenlik alanında denetim yaptı.

Denetimlerde 20 motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcısına 2 bin 60 lira para cezası kesildi.
Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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