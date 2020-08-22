Tarsus'ta toplu konut projesi için kura çekimi yapıldı
Tarsus Belediyesince yaptırılan 472 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
22.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:37
Tarsus Belediyesince yaptırılan 472 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, noter huzurundaki kuraya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle vatandaşlar katılmadı.
Sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kurada, 472 konutun hak sahipleri belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, konutları gelecek yıl şubatta ailelere teslim etmeyi planladıklarını belirtti.
Kaynak: AA