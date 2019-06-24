Tarsus'ta tır yangını

Tarsus ilçesinde hareket halindeki bir tırın lastiklerinde başlayan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ömer P. idaresindeki 34 ZPB 13 plakalı sanayi malzemesi yüklü tırın lastikleri, Pozantı-Tarsus istikametine seyir halindeyken yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü aracını durdururken, çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırın bir bölümünde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA