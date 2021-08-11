Tarsus'ta temizlik görevlisi parkta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
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Tarsus'ta temizlik görevlisi parkta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Tarsus'ta temizlik görevlisi parkta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Nurşan Topçuparlak, parkta çalışırken bulduğu cüzdanı sahibine ulaşarak teslim etti.

Tarsus ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Nurşan Topçuparlak, parkta çalışırken bulduğu cüzdanı sahibine ulaşarak teslim etti.

Tarsus Kültür Park içerisinde temizlik yaptığı sırada yerde cüzdan bulan Topçuparlak, cüzdanın sahibi ile iletişime geçti.

Topçuparlak, Tarsus Kültür Park'a gelen Ufuk Ay'a cüzdanı teslim etti.

Ay'da Topçuparlak'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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