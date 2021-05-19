Tarsus'ta tarımsal alanda hazırlanan AB projesi kapsamında toplantı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus'ta tarımsal alanda hazırlanan AB projesi kapsamında toplantı yapıldı

Tarsus'ta tarımsal alanda hazırlanan AB projesi kapsamında toplantı yapıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus'ta, tarım ilaçlarının yanlış kullanımı ve yabani ot mücadelesinin kültürel ve mekanik yollarla yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Tarsus'ta, tarım ilaçlarının yanlış kullanımı ve yabani ot mücadelesinin kültürel ve mekanik yollarla yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Tarsus Ziraat Odasında düzenlenen toplantıya proje koordinatörü Avni Taşyürek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar katıldı.

Taşyürek, buradaki konuşmasında, 111 bin avroluk projenin 31 Mart 2022'de tamamlanacağını belirterek, "Amaçlar arasında sivil toplum kuruluşlarının organizasyon ve kurumsal kapasitelerini artırmak, yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılımı teşvik etmek de yer alıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor
Erdoğan: 'Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'
Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarsus'ta tarımsal alanda hazırlanan AB projesi kapsamında toplantı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 15:24:57. #1.11#

title