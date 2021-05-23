Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan traktör su kanalına düştü
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Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan traktör su kanalına düştü

Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan traktör su kanalına düştü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör su kanalına düştü.

Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör su kanalına düştü.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan çift römorklu traktör, Konaklar Hacıbozan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Tarım işçilerinin kendi imkanlarıyla su kanalından çıktığı kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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