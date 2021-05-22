Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan traktör kanala düştü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör, lastiğinin patlaması sonucu sulama kanalına düştü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör, lastiğinin patlaması sonucu sulama kanalına düştü. Kazada traktörün römorkunda bulunan 10 işçi hafif yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Konaklar Hacıbozan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktör, lastiğinin patlaması sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.Traktörün römorkunda bulunan tarım işçisi 10 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sığ olan kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı. Traktör, vinç yardımıyla düştüğü kanaldan çıkartıldı. Tarsus İlçe Jandarma ve 112 ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan