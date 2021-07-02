Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı
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Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralıMERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrildi.

Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Dürdane Doğan hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde ilçeye bağlı Huzurkent Sarıveli Mahallesi'nde yaşandı. 26 tarım işçisini taşıyan Ramazan A. yönetimindeki 33 PD 481 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde tarım işçisi Dürdane Doğan'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan sürücü Ramazan A. ile 13 tarım işçisi ilk müdahalelerinin tamamlanmasının ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Doğan'ın cenazesi, incelemeler sonrası morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı
Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı
Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı
Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı
Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı
Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 14 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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