Tarsus'ta talaş yüklü tır yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde talaş yüklü bir tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.
17.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:07
Mersin'in Tarsus ilçesinde talaş yüklü bir tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.
İdris Öğüt yönetimindeki 42 BN 641 plakalı talaş yüklü tırda Tarsus-Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek tırı yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA