Tarsus'ta taklit ürün operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus'ta taklit ürün operasyonu

Tarsus'ta taklit ürün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri yapılan operasyonda 12 iş yerinde 93 adet taklit ürün ele geçirdi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri yapılan operasyonda 12 iş yerinde 93 adet taklit ürün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 'Markalar Kanuna Muhalefet suçu' ile ilgili çalışma yapan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramada, ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen ayakkabı, çorap, tişört, mont, sırt çantası ve eşofman takımı olmak üzere 93 adet ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili ürünleri satan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Tarsus'ta taklit ürün operasyonu

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

 Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

 Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title