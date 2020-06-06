Tarsus'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
06.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:44
Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alifakı Mahallesi'nde, Ali Burak Gök yönetimindeki 01 FY 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, jandarma, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA