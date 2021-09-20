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Tarsus'ta Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

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Tarsus'ta Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi.

Yarenlik alanında bir araya gelen kadınlar, bisikletleri ile kent merkezinde tur attı.

Bisikletin önemi anlatan bir açıklama yapan Süslü Kadınlar Organizasyonu Serpil Kara, 9 yıldır bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kara, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir'de başlamıştır. 9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 150 şehirde, yaklaşık 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir" dedi.

Ortak dilek ve istekleri olduğunu belirten Kara, "Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz.

Kadınlar daha sonra bisikletlerine binerek, Yarenlik alanı, Kültür Parkı, Kleopatra Kapısı ve Tarsu güzergahında şehir turu yaptı. - MERSİN

Tarsus'ta Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Tarsus'ta Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Tarsus'ta Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Tarsus'ta Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

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