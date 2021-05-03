Tarsus'ta sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklette uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus'ta sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklette uyuşturucu çıktı

Tarsus'ta sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklette uyuşturucu çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisi görünce sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklette uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisi görünce sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklette uyuşturucu ele geçirildi.

Bahçe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri seyir halindeki plakasız motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen motosikletle kaçmaya başlayan sürücü, bir süre sonra motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Çalıntı olduğunu tespit edilen motosiklette yapılan aramada 157 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirdi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

Evden uzaklaştırma aldı, tam kapanmayla sokakta kaldı! Polisin müdahale ettiği şahıs ortalığı birbirine kattı
Evden uzaklaştırma aldı, tam kapanmayla sokakta kaldı! Polisin müdahale ettiği şahıs ortalığı birbirine kattı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı
Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen mekanda, 25 kişi eğlenirken yakalandı
Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı
Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Hülya Avşar Özcan Deniz
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Afganistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarsus'ta sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklette uyuşturucu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:12:53. #1.15#

title