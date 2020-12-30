Tarsus'ta sürücülere "sağlık kiti" dağıtıldı
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Tarsus'ta sürücülere "sağlık kiti" dağıtıldı

30.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:41
Tarsus'ta sürücülere

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç sürücülerine "sağlık kiti" dağıtıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç sürücülerine "sağlık kiti" dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen dezenfeksiyon alan uygulamasına katıldı.

Araçları durdurulup Kovid-19'a ilişkin çeşitli uyarıların yapıldığı sürücülere, maske, dezenfektan ve sağlık kiti verildi.

Uygulamada, sürücülerin araçları dezenfekte edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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