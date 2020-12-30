Tarsus'ta sürücülere "sağlık kiti" dağıtıldı
30.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:41
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç sürücülerine "sağlık kiti" dağıtıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç sürücülerine "sağlık kiti" dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen dezenfeksiyon alan uygulamasına katıldı.
Araçları durdurulup Kovid-19'a ilişkin çeşitli uyarıların yapıldığı sürücülere, maske, dezenfektan ve sağlık kiti verildi.
Uygulamada, sürücülerin araçları dezenfekte edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan