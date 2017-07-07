Tarsus'ta Sulama Kanalında Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında yaşlı bir erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, sabah 08.30 sıralarında Gazipaşa Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin, Gazipaşa Mahallesi, 1902 Sokakta ikamet eden 81 yaşındaki Sabri Hergül'e ait olduğu anlaşıldı.



Yapılan incelemede, yaşlı adamın yüzünü yıkamak için sulama kanalına eğildiği sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştüğü tahmin ediliyor.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN