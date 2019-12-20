Tarsus'ta sulama kanalına düşen inek telef oldu

20.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:40

Tarsus ilçesinde içi çamur olan sulama kanalına düşen iki inekten biri telef oldu.



Çiçekli Mahallesinde İbrahim Türkmen'e ait iki inek sulama kanalı etrafında otlandıkları sırada kanala düştü.

İneklerin sahibi Türkmen, sulama kanalı içindeki çamura saplanan inekleri kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye ekipleri ineklerden birini düştüğü yerden kurtarırken diğer inek telef oldu.

Kaynak: AA