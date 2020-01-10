Tarsus'ta su baskınları ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor

10.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:31

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ekipleri, ovada su baskınları, yüksek kesimlerde ise karla mücadeleye devam ediyor.



Tarsus Belediyesi Fen Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri ekipleri, kırsal mahallelerde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolların sürekli açık tutulması ve kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus Belediyesine ait iş makineleri bir yandan kapanan yolları açarken, kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme çalışmalarına hız verirken bir yandan da bozulan yolların onarımını gerçekleştiriyor.



Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüten ekiplere eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, "Ekiplerimiz kar yağışının başladığı günden bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Özellikle Boztepe ve Böğrüeğri mahallelerinde kar yağışının beraberinde getirdiği olumsuzlukları sıfıra indirmek için çalışma yürüten ekiplerimiz gerek yaşanan sel felaketi nedeniyle Ovada gerekse karla mücadelede dağlık bölgelerde her zaman halkımızın hizmetindedir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA