Tarsus'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor
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Tarsus'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor

Tarsus'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, 17 gün sokağa çıkma yasağı süresi boyunca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, 17 gün sokağa çıkma yasağı süresi boyunca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçenin 70 ayrı noktasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini artırdı.

Sokak canlılarına her koşulda mama desteğini sürdüren Tarsus Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen ham kapanma sürecinde 17 gün boyunca devam edecek tam gün sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde de sokak canlılarını yalnız bırakmadı. Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında kedi, köpek ve kuşlara belli periyodlarla yiyecek ve su takviyesi yaparak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını rutin olarak karşılıyor.

Doğada yaşamını sürdüren her canlının yaşam hakkı olduğunu dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Doğadaki bitkilerden, ağaçlardan tutun da sokak canlılarına kadar her canlı bizim için çok değerlidir. Bu anlayışla can odaklı projeler üretiyoruz. Bu doğrultuda sokak canlılarına yönelik yaptığımız çalışmaların başında temel besin ihtiyaçlarını karşılamak var. Bunun yanı sıra uygun barınma sorunlarını da çözmekle kalmayıp sağlık sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu amaçla tıpkı insanların acil ihtiyaçlarıyla eşdeğer gördüğümüz hayvan ambulanslarını da hizmete sunarak sokaktaki dostlarımızın imdadına yetişiyoruz, onları koruyor ve kolluyoruz" dedi. - MERSİN

Tarsus'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor
Tarsus'ta sokak hayvanlarına destek sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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