Tarsus'ta silahlı kavga: 3 yaralı
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Tarsus'ta silahlı kavga: 3 yaralı

23.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:11
Tarsus'ta silahlı kavga: 3 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 1035 Sokak'ta meydana geldi. Daha önceden kavgalı olduğu öğrenilen iki grup, iş yerinde kavga etti. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada E.E. (32), İ.E. (49) ile S.A. (39) yaralandı. Yaralılardan E.E. ile İ.E. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.E. ile İ.E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay sonrası otomobille kaçan E.A. (31) ve S.A. ise polisin takibi sonucu 15 dakika sonra Takbaş mevkiinde araçta yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 2 tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirdi. Kolundan yaralı olan S.A. da Tarsus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.


Tarsus'ta silahlı kavga: 3 yaralı
Tarsus'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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