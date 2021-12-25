Tarsus'ta satranç turnuvası düzenlendi

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesince, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

" Tarsus'un Kurtuluşu Geleneksel 15. Hızlı Satranç Turnuvası" farklı yaş kategorileri ve 16 ilden 120 lisanslı sporcunun katılımıyla belediye tesislerinde organize edildi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilime önem verdiğini söyledi.

Gençlere, idealist, akılcı ve mantıklı düşünen, pozitif bilimin önderliğinde savaş veren kişiler olmaları temennisinde bulunan Bozdoğan, daha sonra satranç tahtasında ilk hamleyi yaparak turnuvayı başlattı.

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılından dolayı bir araya geldiklerini belirterek, "Sizlerle gurur duyuyoruz çünkü satranç gibi özel bir branşla ilgileniyorsunuz. Ben bu sebeple çok mutlu hissediyorum." dedi.

Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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