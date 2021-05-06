Tarsus'ta sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Tarsus'ta sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Tarsus'ta sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

MERSİN (AA) Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

MERSİN (AA) Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte içki ile uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine arama yaptı.

Adreste, 27 litre sahte içki, 150 gram esrar, 50 kök Hint keneviri ile 94 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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