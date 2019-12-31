Tarsus'ta sahte içki operasyonu

31.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:40

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir varil içinde 120 litre ve 36 şişe içinde sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus İlçesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Aliağa Mahallesi'nde sahte içki üretimi yaptığı belirlenen adı açıklanmayan kişinin evinde yapılan aramada, varil içinde 120 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Dedeler Mahallesi'nde de sahte alkol üretimi yapıp, satmak için müşteri arayan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde 36 şişe içinde sahte içki bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA