TARSUS'TA SAHTE 500'LÜK BANKNOTLAR HALİNDE TOPLAM 23 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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TARSUS'TA SAHTE 500'LÜK BANKNOTLAR HALİNDE TOPLAM 23 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin Euro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin Euro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup amirliği ekipleri, bir işyerinde sahte para kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahin Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, sahte 500'lük banknotlar halinde toplam 23 bin Euro ele geçirdi.

İşyerinde bulunan Ç.K. gözaltına alındı.

TARSUS'TA SAHTE 500'LÜK BANKNOTLAR HALİNDE TOPLAM 23 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

TARSUS'TA SAHTE 500'LÜK BANKNOTLAR HALİNDE TOPLAM 23 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

TARSUS'TA SAHTE 500'LÜK BANKNOTLAR HALİNDE TOPLAM 23 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

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