Tarsus'ta sağlık personeline teşekkür belgesi
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Tarsus'ta sağlık personeline teşekkür belgesi

15.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:34
Tarsus'ta sağlık personeline teşekkür belgesi

Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Sadık Emre Direk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Sadık Emre Direk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Direk, salgın sürecinde görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Direk, bu zor sürecin birlik ve beraberlikle atlatılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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