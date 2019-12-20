Tarsus'ta sağlık çalışanlarına şiddet protesto edildi

20.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:54

Tarsus Devlet Hastanesi çalışanları, hasta muayene eden doktor ile sekreterinin saldırıya uğramasını protesto etti.

Hastane bahçesinde, Başhekim Emre Dilek öncülüğünde toplanan sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Dilek, görevi başında şiddete maruz kalan çalışanların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Tarsus Devlet Hastanesi ve sağlık camiası olarak, 'Sağlıkta şiddete sıfır tolerans' yaklaşımını aynen benimsiyoruz." dedi.

Saldırıya uğrayan doktor Alper Cansever de zanlının serbest bırakılmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Ortopedi polikliniğinde görevli Cansever ile sekreteri H.Ç, 17 Aralık'ta M.A'nın saldırısına uğramış, gözaltına alınan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA