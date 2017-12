Tarsus'ta Proje Yazma Eğitimi Sertifika Töreni

Tarsus ilçesinde Çukurova Kalkınma Ajansı ve birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirilen AB Hareketlilik Projeleri proje yazma eğitimi sertifika töreni gerçekleştirildi.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Ticaret Borsası Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, savaşların niteliğinin günümüzde değiştiğini söyledi.



Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin projelerinden korktuğunu, ancak dış saldırılara karşı her zaman uyanık olunması gerektiğini aktaran Ünal, "Bunun için her projemiz çok iyi olmalı. Her attığınızı vuracaksınız. Neyi, nerede, nasıl yapacağımızı bilmemiz lazım. Onları kendi silahlarıyla vurmalıyız. Bunun için Avrupa ülkelerinden daha çok proje üretmeliyiz. Çünkü bugün dünyada her şey projeler üzerinde dönüyor. A, B, C ve hatta D planımızın olması lazım." diye konuştu.



Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arif Abalı da 7 ay önce il müdürlüğü görevine başladığını ve 4,5 ay önce bir proje ekibi oluşturduklarını belirterek, "Amacımız proje yazma kabiliyetini arttırmak. Sizlere verdiğimiz bu tür eğitimlerle, balık tutmayı öğretiyoruz." dedi.



Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ise bölgenin kalkınması için teknolojik ve bilimsel anlamda her türlü çalışmanın içinde yer almaya devam ettiklerini bildirdi.



Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları verildi.